تقرير: "جلينكور" تستعد لتحميل أول شحنة نفط من اليمن منذ صيف 2016

حجزت "جلينكور" ناقلة نفط كبيرة سعة مليوني برميل لترسو على ميناء غير معلوم في اليمن منتصف يناير/كانون الثاني والتي ستتحرك نحو جهة غير محددة أيضا، وذلك وفقا لبيانات نشرتها "أرجيوس ميديا".

وحال تأكيد وصول ناقلة "يونيفرسال بريف" للسواحل اليمنية ونقل النفط، فستكون أول شحنة كبيرة من اليمن منذ صيف 2016.

ولدى اليمن احتياطي نفطي يقدر بحوالي ثلاثة مليارات برميل، ويعد منتجا صغيرا عانى من تراجع الإنتاج مع غياب اكتشافات جديدة.

ووفقا لبيانات إدار معلومات الطاقة بلغ إنتاج اليمن قرابة 127 ألف برميل يوميا عام 2014، وتراجع إلى 44 ألف برميل يوميا في 2015، فيما تسببت الحرب في إيقاف الإنتاج، قبل استئنافه في حقول "المسيلة" أغسطس/آب الماضي.